Activisten schilderen enorme Oekraïense vlag voor Russische ambassade

In Londen hebben activisten een enorme Oekraïense vlag geschilderd voor de Russische ambassade. Met kruiwagens vol gele en blauwe verf voorzagen ze het asfalt van nieuwe kleuren. De actiegroep had meer dan 300 liter verf nodig voor de vlag van 500 vierkante meter.

Het is vrijdag een jaar geleden dat Rusland Oekraïne de oorlog verklaarde. Volgende maand is het negen jaar geleden dat Rusland begon met de annexatie van Oekraïens grondgebied. In maart 2014 pikte de Russische potentaat Vladimir Poetin de Krim in.