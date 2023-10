Activisten projecteren Palestijnse vlag op Euromast

Op de Euromast was woensdagavond anderhalf uur de Palestijnse vlag te zien. Activisten van Extinction Rebellion projecteerden de kleuren van de vlag op de Rotterdamse uitkijktoren, meldt het AD. Daarna werd de actie op last van de politie beëindigd. Maandagavond was de Palestijnse vlag ook al te zien op de Domtoren in Utrecht.