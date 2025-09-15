Activisten maken het publiek bang voor de Palestijnse vlag Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 690 keer bekeken • bewaren

In een stampvol Paradiso scandeerde Bob Vylan voor een grote Palestijnse vlag ¨Death to the IDF¨. Het publiek deed enthousiast mee en een groot aantal feestgangers ging daar na afloop van het concert op straat nog een tijd mee door. Een andere opwekking vanaf het podium – ¨Fuck the Zionists, go and find them in the streets!¨ is niet nagevolgd. De IDF bevond zich niet binnen gehoorsafstand zodat iedereen ongedeerd bleef.

Er vindt nu een debat plaats over de vraag of de uitlatingen van Bob Vylan als oproepen tot haat en geweld kunnen worden beschouwd en daarom strafbaar zijn. Het Centraal Joods Overleg spreekt in een persbericht over oproepen tot een pogrom. Het probeert met een kort geding een optreden van Bob Vylan in het Nijmeegse Doornroosje te voorkomen. Het bestuur van 013 in Tilburg heeft een optreden uit eigen beweging al afgelast. Over dat debat gaat dit stuk niet.

Wij zien een groeiend contrast tussen de aanpak van artiesten die het voor de Palestijnen opnemen en collega's die op de een of andere manier banden met Israël hebben. Zo vroeg het Concertgebouw als verhuurder van de zaal aan de Stichting Chanukah Concert de hoofdact, Shai Abramson te vervangen omdat hij hoofdcantor is van de IDF. De stichting haalde de schouders hierover op. Het concert gaat op de geplande datum door mét Shai Abramson. Wel zijn scherpe beveiligingsmaatregelen genomen maar daar zijn de joodse bezoekers van deze uitvoering in ieder geval al lang aan gewend.

Slechter verging het Lahav Shani, nog net dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij zou afgelopen vrijdag op de bok staan bij het Kathedraalsconcert, hoogtepunt van het Gent Festival van Vlaanderen. Volgens de organisatie had Shani zich niet nadrukkelijk genoeg uitgesproken tegen de oorlog in Gaza. Uit angst voor repercussies is het concert geschrapt.

Wat voor repercussies maakte de laatste Vuelta duidelijk. Vanwege het feit dat een Israëlische ploeg meereed verhinderden demonstranten met Palestijnse vlaggen de renners regelmatig het parcours af te maken. Om die reden werd de Vuelta voor alle wielerliefhebbers verziekt. Veel organisatoren van evenementen op het gebied van sport en cultuur slaat nu de schrik om het hart. Als Israëli deelnemen, valt verstoring door activisten te verwachten. Misschien heeft dat op de achtergrond ook wel meegespeeld bij het besluit dat Nederland het Eurovisie Songfestival zal mijden als Israël mee mag doen.

De grote vraag is wat dit betekent voor de reputatie van de Palestijnse vlag, die bij dit soort acties prominent aanwezig is. In de ogen van de activisten en hun aanhang – de reeds bekeerden – staat die voor vrijheid en onafhankelijkheid. Het is het vaandel van een onderdrukt volk.

Dat geldt niet voor het gros van de bezoekers die hun evenement bedorven en gesaboteerd zien. Zij zullen in Palestijnse vlaggen een teken zien van groot gesodemieter. Als die opduiken, kun je problemen verwachten. Dan wordt de spreker overschreeuwd, dan wordt de wedstrijd onmogelijk gemaakt. Dan ontstaat een sfeer van dreiging en geweld.

Activisten en hun aanhangers stellen daar gewoonlijk tegenover dat dit helemaal niets betekent in vergelijking met de genocide die de IDF pleegt in Gaza en dat de ernst van de situatie het verstoren van evenementen met Israëlische bijdrage wettigt. Wen er maar aan.

Dat laatste is valse hoop. Je hebt zelf misschien een goed gevoel over je eigen doortastendheid maar je wekt alleen maar angst en vrees voor een vlag die door jouw toedoen in de ogen van veel mensen staat voor geweld en chaos. En niet voor bevrijding.

Met zulke tegenstanders heeft Israël geen hasbara nodig. Die ben je dan zelf. Gratis en voor niets.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politieke geschiedenis. Nu: de zeven Nederlanden verenigd?

.

Meer over: activisme , gaza , israël , boycot , opinie