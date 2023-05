Activisten klagen politie-infiltrant aan met wie ze naar bed gingen: 'Voel me verkracht'

25 apr. 2023 - 18:35

Ik begrijp je bezwaren, Karin. Maar een klein beetje onderzoek maakt al meer duidelijk over de situatie. Op de Engelstalige site van La Cinètika (bepaald geen enorm gebouw) lees je over deze libertaire gemeenschap: 'They encourage us to know that they exist, that we can use them, that we can support ourselves by creating networks of people and places where we can organize ourselves.' Ze streven daar dus een creatief netwerk van mensen na op een manier die jij en ik nu pas doorgronden. Het probleem is hier dan ook niet de hanekam van de man, zijn promiscue gedrag (of dat van de dames), want daar hadden de dames het niet zo moeilijk mee. Het feit dat hij ook informant was van de politie, dat zit hun dwars. En ik stel me zo voor dat ze dit ook vervelend vonden als hij geen seks met ze gehad hadden.