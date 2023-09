Activisten bezetten A12 voor achttiende dag op rij, klimaatcrisis bezorgt jongeren klimaatstress

26 sep. 2023 - 14:10

@Robbin_t "Nooit gehoord van het ETS, nooit gehoord dat Nederland op tempo ligt om de klimaatdoelen van 2030 gewoon te gaan halen. " Als de afbouw van de rechten in 2030 tot 0 in Europese verdragen was vastgelegd op een manier waarop dat traject niet meer ter discussie gesteld kon worden had je natuurlijk volledig gelijk gehad. Maar ik weet het goed met je gemaakt. Als de Nederlandse Regering dat in onze eigen wet opneemt en ook onmogelijk maakt dat herziening er van niet mogelijk is dan ga ik ook met je mee. Dan is het hier ook geregeld. Maar ik weet dat je dat afdwingbare er niet in wil want het is helemaal je bedoeling niet om het 2030 te halen. Hiermee zal gebeuren wat met alle vergelijkbare constructies plaatsvind. In eerste instantie lijken ze effect te hebben. Daarna worden ze gekocht door de partijen die de meest macht bezitten en die aldus consolideren waarop het de rechten niet naar 0 teruggebracht worden maar op het niveau gehouden worden dat ze het meest renderen voor degene die de schaarste in handen heeft. Dit soort doelen zijn nutteloos zonder afdwingbare tijdspaden. "Voorlopig vooral even geen tussenjaren in Thailand en niet teveel kleren kopen bij de Primark en H&M." Dat is sowieso een goed idee. "Er wordt door de grote mensen hard gewerkt aan een oplossing. Tenminste, in Europa." Nope. En het heeft niet zo veel zin de jeugd een rad voor de ogen te draaien hoor.