Activist slaat Republikeinen met eigen cancel culture om de oren: eist verbod op Bijbel in scholen

Voor een man uit Florida is de Republikeinse cancel culture nu echt te ver gegaan. De conservatieven binden al tijden de strijd aan met alles wat ook maar enigszins lijkt op seks, geaardheid of diversiteit. Dat heeft tot gevolg dat inmiddels vele schoolboeken al in de ban zijn gedaan. Activist Chaz Stevens gebruikt nu exact dezelfde argumenten die de Republikeinen aanhouden, om nog een boek uit scholen te weren: de Bijbel.

Voor de Republikeinen is de zogeheten critical race theory al lange tijd een doorn in het oog. Het is de theorie die de effecten van ras en cultuur op iemands sociale status in een samenleving bestudeert in relatie tot recht en macht. Oftewel: dat systemisch racisme een grote rol speelt in de achterstelling van minderheden. De een na de andere rechtszaak wordt aangespannen om boeken die hier melding van maken te verbieden. Datzelfde geldt voor boeken die mogelijk seksualiteit of LHBTQI-onderwerpen bevatten.

In Florida is daar zelfs een wet voor aangenomen, officieus de “don’t say gay-wet” genoemd. Een initiatief van gouverneur Ron DeSantis, een Trump-fanaat, om elke discussie over seksuele geaardheid of genderidentiteit op scholen in de kiem te smoren. Die zouden alleen maar leiden tot het perverteren van kinderen en onderdeel zijn van een linkse agenda. Nadat afgelopen week om deze reden een wiskundeboek werd verboden, was voor Stevens de maat vol.

In een aan de schoolbesturen aangeboden petitie eist hij nu dat de Bijbel direct uit de scholen wordt verwijderd, net als elk boek dat de Bijbel noemt. De redenen die hij opgeeft moeten de Republikeinen wel erg bekend voorkomen. Volgens Stevens moeten de schoolbesturen zich eens stevig afvragen of jonge kinderen wel blootgesteld mogen worden aan het boek, met al zijn vermeldingen van moord, overspel, seksuele immoraliteit en ontucht. ‘Willen we onze kinderen echt onderwijzen over dronken orgies?’ Daarnaast heeft de Bijbel het ook over verkrachting, bestialiteit, kannibalisme en babymoord. ‘Als Jimmy en Susie hierover willen leren, dan doen ze maar wat iedereen doet: een motelkamer huren,’ aldus Stevens.