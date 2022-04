Activist overleden nadat hij zichzelf in brand stak om aandacht te vragen voor klimaatcrisis Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 98 keer bekeken • bewaren

Een klimaatactivist is overleden 24 uur nadat hij zichzelf in brand had gestoken op de trappen van het Amerikaanse Hooggerechtshof op Earth Day, 22 april. De 50-jarige fotojournalist Wynn Alan Bruce liep bij zijn actie dusdanig ernstige verwondingen op dat hij per traumahelikopter naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zaterdag bezweek hij.

Bruce liet een jaar voor zijn dood een cryptisch bericht achter op zijn Facebookpagina met een emoji van een vlam en de datum 22 april 2022, de dag dat hij zichzelf in brand stak. Volgens de boeddhistische priester en wetenschapper K. Kritee uit Boulder in Colorado, de woonplaats van Bruce, was de activist ook al zeker een jaar van plan zichzelf in brand te steken. Bruce was een aanhanger van het boeddhisme. Het laatste Facebook-bericht van Bruce luidde: “Dit is geen grap. Het draait allemaal om ademen. Schone lucht is belangrijk.’

‘Deze man was mijn vriend,’ liet Kritee weten, die ook zei dat de actie geen zelfmoord was: ‘Dit is een diep onbevreesde daad van mededogen om de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen.’ Ook deelde ze een citaat van de boeddhistische monnik Thich Quang Duc die zichzelf in 1963 in brand stak uit protest tegen de oorlog in Vietnam. “De wil tot uitdrukking brengen door zichzelf te verbranden, is daarom niet het plegen van een vernietigingsdaad, maar het uitvoeren van een constructieve daad, namelijk lijden en sterven ter wille van het eigen volk", aldus het citaat.

De politie in Washington D.C. laat weten nog officieel onderzoek te doen naar de motieven van Bruce.