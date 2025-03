Activist beklimt blootsvoets de Big Ben in Londen, getooid met Palestijnse vlag

Ook elders in het Verenigd Koninkrijk wordt actie gevoerd. De groep Palestine Action liet via X weten dat de tekst "Gaza is niet te koop" is gespoten op een golfbaan van Donald Trump in Schotland, een reactie op het voorstel van de Amerikaanse president om de VS de Gazastrook te laten overnemen. "Terwijl Trump probeert Gaza als zijn eigen vastgoed te behandelen, zou hij moeten weten dat zijn eigen bezittingen binnen handbereik zijn."