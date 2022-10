Actievoerder tegen helmplicht draagt geen helm en overleeft motorongeluk niet

Een advocaat uit Florida die zich verzette tegen een wet die het dragen van een helm op de motor verplicht moet maken, is omgekomen tijdens een motorongeluk. Hij droeg daarbij geen helm. Ook zijn vriendin, die hem eveneens helmloos vergezelde overleefde het ongeluk niet. De schouwarts heeft vastgesteld dat de doodsoorzaak ernstig hoofdletsel is.

Ron Smith was lid van A Brotherhood Against Totalitarian Enactments, oftewel Een broederschap tegen totalitaire wetten. In de staat Florida wordt al jaren gesproken over het invoeren van een wet die de helm verplicht, Smith verzet zich daar al sinds het begin tegen.