Acties tegen overtollig licht in grote panden: 'Dit is pas het begin'

De lichten die uitgaan zijn sfeerverlichting, reclames, verlichte logo’s en licht in kantoren. De TNO schat dat er jaarlijks 1 miljard kilowattuur energie bespaard kan worden als lichten van grote panden uitgaan. Dat is evenveel als het jaarlijkse energieverbuik van 350.000 huishoudens.

Dit jaar zou de actie meer gehoor krijgen, volgens organisator Lineke Keizer. ‘’De oproep komt nu ook vaker vanuit de maatschappij. Als we worden gevraagd energie te besparen, dan vragen mensen dat ook van de omgeving’’, aldus Keizer. In de voorgaande jaren gingen de lichten een dag erna weer aan. Deze keer liet de gemeente Utrecht en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten structureel hun lichten uit te willen doen. Ook op het Binnenhof zal de verlichting vanaf 23.00 uur uitgaan.

Een andere voorvechter van permanent minder verlichting in de nacht is Green Business Club Zuidas. Deze organisatie bestaat uit 65 bedrijven, die een verklaring hebben ondertekend waarin zij beloven te zullen werken aan verduurzaming van de Zuidas en hun eigen bedrijfsvoering. Onder meer ABN Amro, Deloitte en Arcadis zijn aangesloten.

Deze bedrijven zijn volgens woordvoerder Nina van den Berg zich ervan bewust dat verlichting in hun panden maar een klein onderdeel is van hun totale energieverbruik. ‘’We maken routekaarten hoe ze in 2030 Parijs-proof kunnen worden. Dan gaat het ook om de verwarming en koeling. De verlichting is pas het begin." En dat is niet altijd even makkelijk, volgens Van den Berg. "Bedrijven zijn vaak niet de enige gebruiker van een pand. Ze moeten dan afspraken met medehuurders, beheerder, beveiligings- en schoonmaakpartners. Dat kan lastig zijn."