Actiegroep Everyone Hates Elon sloopt Swasticar voor het goede doel

In Londen hebben demonstranten hun frustratie over Elon Musk geuit door een afgeschreven Tesla aan gort te slaan. De kunstzinnige protestactie, georganiseerd door de actiegroep "Everyone Hates Elon", vond plaats bij Hardess Studios in Zuid-Londen, waar deelnemers om beurten met hamers en honkbalknuppels op een Tesla Model S uit 2014 insloegen.

"We geven Londenaren de kans om op te staan tegen extreemrechts gedachtegoed en miljardairs, en te uiten hoe ze zich voelen over de huidige staat van de wereld," verklaarde de groep. De auto, die ongeveer 16.000 euro waard is, was gedoneerd door een anonieme gever "om een debat over ongelijkheid aan te wakkeren" en zal worden geveild waarna de opbrengst wordt gedoneerd aan voedselbanken.

Onder de deelnemers was de 32-jarige schrijfster Talia Denisenko, die met een Oekraïense vlag om haar schouders op de motorkap sloeg. "Mijn familie is Oekraïens en Elon Musk wil dat we bezet blijven," zei ze. Ook Alice Rogers, een 24-jarige onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge, deed mee: "Musk handelt op manieren die onze grondwet schenden. Hij ontmantelt overheidsinstellingen en snijdt in ontwikkelingshulp."