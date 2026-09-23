Actie Hand Uitsteken! Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 115 keer bekeken • Bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU) Persoon volgen

Een fietser voor mij ging linksaf maar stak zijn linkerarm niet uit. Geen sorry, geen omkijken terwijl ik – rechtdoor gaand - bijna met fiets en al over de kop ging.

Op weg naar huis kreeg ik de volgende ingeving: bij elke gebeurtenis waar de fietser - voor je of tegemoetkomend - geen hand uitsteekt terwijl deze verkeersdeelnemer rechts- of linksaf gaat, roepen wij: ‘Hand Uitsteken!’ Ik schrijf ‘wij’ want er zijn vaak fietsende medestanders, die nu nog slechts meewarig hun hoofd schudden. We zijn met velen om de actie tot een succes te maken. Ik geef geen profiel van de velo-onverlaten want de groep is zeer divers. Natuurlijk maak ik ook fietsende scholieren mee die gedrieën naast elkaar met een mobiel in de hand het verkeer onveilig maken. Maar ik stel mijn prioriteiten: Hand Uitsteken! Eventueel kracht bij te zetten door er HUh aan toe te voegen.

De actie Hand Uitsteken! is maatschappelijk relevant en wel om de volgende redenen.

Ten eerste: de verkeersveiligheid, waarover ik het al had. Ik heb geen cijfers maar weet uit eigen waarneming dat niet-handuitstekers (n-hu’er) voortdurend voor een onrustige verkeerssituatie zorgen. En in mijn geval dan bijna tot een ongeval.

Ten tweede: de zorg voor elkaar. Natuurlijk vanuit de roeper ‘Hand Uitsteken!’ maar als spiegelbeeld ook bij de n-hu’er want de actie appelleert aan een primair gevoel van gezamenlijke veiligheid. En mijn inschatting zal het bij herhaling een doorwerking hebben naar zorgzaam gedrag dat verder gaat dan de spreekwoordelijke overbrengen van oudere mensen naar de overkant van een drukke weg.

Ten derde: elkaar durven aanspreken op hufterig gedrag. Het betreft een maatschappelijke meerwaarde die verder gaat dan veilige verkeerssituaties. In de binnenkring gaat het om publiek gedrag in stadions, parken, wooncomplexen, etc. In de buitenste kring kan men denken aan het crimineel handelen van AI-bedrijven, hard drugsorganisaties, belastingontduikers en ander gespuis. We houden nu vaak ons mond en kijken weg. En denken: laat de overheid het maar opknappen.

Wellicht komt het derde punt overdreven over maar het gaat om het idee: elkaar aanspreken op sociaal en maatschappelijk ongewenst gedrag.

Terug naar de actie Hand Uitsteken! Ik verwacht dat Veilig Verkeer Nederland spontaan posters laat drukken en reclamespotjes gaat uitzenden. De Fietsersbond – ik ben lid – gaat natuurlijk direct actievoeren bij kruispunten van drukke fietsroutes. Te beginnen bij mijn woonplaats Utrecht want deze routes zijn hebben een nationale reputatie (denk aan de omgeving van het CS!). Wij gewone fietsers kunnen mails sturen naar de media en de politiek om de actie Hand Uitsteken! te ondersteunen. En tijdens de vrijmibo’s, verjaardagen en vriendenfeesten kunnen we nu ook eens een origineel issue met elkaar bespreken.

Te beginnen met: Ben jij ook zo’n n-hu’er?

HUh!