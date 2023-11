Acteurs en artiesten van allerlei achtergronden houden stille mars voor vrede Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 156 keer bekeken • bewaren

In Parijs hebben honderden acteurs en artiesten, waaronder tal van sterren, deelgenomen aan een stille mars voor vrede tussen Israëli's en Palestijnen. De deelnemers met uiteenlopende etnische en religieuze achtergronden droegen olijftakken en witte spandoeken en vlaggen. Ze willen ook dat de eenheid onder de Franse bevolking bewaard blijft. Frankrijk kent zowel de grootste joodse als moslimgemeenschap van Europa en net als elders in de wereld leidt de oorlog in Gaza lokaal tot spanningen. In Parijs zijn de afgelopen weken demonstraties gehouden die sterk gepolitiseerd waren en steeds een kant in de oorlog kozen.

De mars, waarbij geen leuzen werden geroepen of meegedragen, vertrok bij het Instituut van de Arabische Wereld en voerde langs het Joods Historisch Museum. Duizenden burgers volgden de stoet van kunstenaars, waaronder Isabelle Adjani en Emmanuelle Beart. De vredesmars was een initiatief van de Belgische actrice Loubna Azabal die "zeer verdrietig" wordt van de spanningen en het geweld in de samenleving.

"Wij hebben een blauwe lucht boven ons hoofd en Israël en Palestina hebben ze bommen, hebben ze oorlog. Wij helpen de situatie niet door kanten te kiezen of door over en weer met haat te smijten," verklaarde actrice Nadia Fares tegenover Engelstalige Franse zender RFI. Ze zei te hopen dat de mars een tegenwicht biedt aan de kakofonie die over de hele wereld klinkt.