Achterlijk-Rechts en Arrogant-Links radicaliseren tijdens de Ramadan Opinie • Vandaag

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid

Je kunt je islamitische jaarkalender erop gelijkzetten: zodra de Ramadan nadert vliegt Achterlijk-Rechts uit de bocht en raakt Arrogant-Links de kluts kwijt. Dit was mijn 37ste Ramadan, en het lijkt erop dat Achterlijk-Rechts en Arrogant-Links steeds verder radicaliseren in hun onnozelheden en gebrek aan inzicht. De rode draad was hoe sommige groepen mensen die geen microgram aan correcte kennis hebben over de islam, toch een sterke mening hebben.

Sinds we Fleur Agema aan het hoofd van VWS hebben staan, lijkt haar domrechtsvirus besmettelijk te zijn voor de rest van het ministerie en haar team. Toen het CAK een iftar wou organiseren, verwees de communicatieafdeling naar de iftar als een ‘feestdag’. Wel een sterke mening, maar geen idee hebben wat ‘iftar’ is. Liep er dan niemand op VWS rond die aan DeepSeek kon vragen wat ‘iftar’ inhoud of hoe wij bidden? Nee, daarom ging Bente Becker apeshit! Hoe durfde het CAK kantoorruimtes beschikbaar te stellen voor moslims om hun gebed gescheiden te verrichten? Het gescheiden bidden van mannen en vrouwen is kennelijk zo’n levensbelangrijk onderwerp dat Becker 11 Kamervragen moesten indienen. Ook de SGP diende 9 demonische vragen in over een politie-iftar. Deze hysterie heeft Henk en Ingrid in totaal 75.000 euro aan belastingcentjes gekost, als we uitgaan van gemiddeld tarief van 3750 euro per vraag volgens Binnenlandse Zaken.

Over Henk en Ingrid gesproken, wat waren zij en hun vrienden boos over de Ramadan! Samen met hun ultieme leider gingen ze los op Twitter over het gebrek aan aandacht voor Aswoensdag en het christelijk vasten. Alsof carnaval gaat over de viering van de rijkelijke waterstroom van de Rijn. De 17 miljoen voetbalcoach-vrienden van Henk stonden intussen boos aan de zijlijn tijdens voetbalwedstrijden, wanneer een voetballer even aan de kant ging om zijn vasten te verbreken. Zijn vasten zou hem laten onderpresteren op het veld! Nou, ik zie Henk graag eens op topconditie achter die bal aanrennen op een lege maag. Henk en Ingrid doen trouwens ook geen boodschappen meer bij de Jumbo! Jumbo had een Ramadanactie. Quelle horreur! De Jumbo en andere supermarkten moeten niet doen waar ze voor bestaan: het kapitaal dienen. En dat kapitaal probeerden de marketingteams verder uit te knijpen via een nieuwe doelgroep over wie ze vreemde beelden hebben. Ze waren denk ik besmet met het domrechtsvirus dat rondgaat in Den Haag. Neem het marketingteam van de Albert Heijn dat denkt dat moslims hun vasten verbreken in een shisha lounge door Mogu Mogu drankjes te adverteren. Ze denken ook dat moslims in-bloed-gedipte-dadels uit bezet Palestina in het “Ramadanschap” willen. Beste supermarkten, niemand heeft jullie om Ramadanacties gevraagd. Wij willen niet dat jullie onze Heilige Maand kapot kapitaliseren zoals jullie dat met de heilige dagen van de Christenen hebben gedaan. Daarnaast is het ook beter voor de markteconomie als iedereen lokaal shopt. Bij mij thuis, halen we onze Ramadanschap bij Slagerij Atlas op de Javastraat. Zo dragen wij bij aan het behoud van het MKB. Zouden Henk en Ingrid ook moeten doen, misschien stopt JA21 dan een keer met huilen dat de Nederlandse bakker plaats moet maken voor de Turkse.

En dan onze matties op Links, met hun diversiteits- en inclusie-afvinklijstjesmentaliteit, die graag willen aansluiten bij de beleving van de moslims. Er is een reden dat ik jullie Arrogant-Links noem: de beleving moet vanuit jullie perspectief komen, en vooral jullie humor dienen. De Ramadan Bites-series van de NTR (NPO) is daar een goed voorbeeld van. Actrices die scènes spelen waarin ze staren naar een droge muffin en zich niet kunnen inhouden? Elke moslim die vast, kijkt hiernaar en denkt: "What the gra?!" Zelfs kinderen van 8 die een halve dag meedoen gedragen zich niet zo. Maar laten we vooral alle clichébeelden die we over moslims hebben, omzetten in zogenaamde comedy voor een NTR-series en dat als iftar voorschotelen aan de kijkers. Deze “Ramadan”-serie getuigt van absolute artistieke armoede als je alleen comedy over de Heilige Maand kunt maken door het te ridiculiseren. Volgens mij hadden jullie de smakeloosheid zelf ook wel door, want bij heel veel video’s hebben jullie de reacties uitgezet. Wel uitdelen, maar niet incasseren… typisch Arrogant-Links.

Arrogant-Links, dat ons aan de ene kant de "cultuur van de dood" noemt wil aan de andere kant er ook he-le-maal voor ons zijn met de vele ongevraagde iftars. Er is geen stuk waar ik zo van heb genoten tijdens de Ramadan als de column van Tayfun Balçik, die in De Kanttekening "eet stront" roept naar de mensen die deze iftars niet verdienen. Waar komt deze D&I-trend opeens vandaan? Stop ermee! Ik wil geen iftar op het Ministerie van Sociale Zaken; ik wil dat de Belastingdienst ons niet criminaliseert op basis van onze achternaam. Ik wil geen Ramadan Kareem-kaartje op mijn bureau, als ik word gediscrimineerd op basis van mijn geloof. Wat hebben we aan een "veilig klimaat voor iedereen" als jongeren niet op school mogen bidden in de pauze of dragen wat ze willen? Wat heb ik aan aandacht voor de Ramadan in een krant als een journalist in het NRC onwaarheden vertelt over uitbuikende gezinnen voor de buis? Wie maar één of twee dagen heeft mee gevast, weet dat je na een glas water en een hap van je boterham al verzadigd bent. Maar als je ego groter is dan mijn ogen voor de iftar, dan kan ik het je bijna niet kwalijk nemen dat je zo arrogant bent om het beter te willen weten. Moge God jullie het licht in jullie cultuur doen schijnen.

Deze mooie maand is helaas ten einde gekomen, en wij, samen met onze Syrische vrienden zwaaien hem gedag met Eid al-Fitr. En voor de lieve vrede, stop met het verschrikkelijke woord “Suikerfeest”. In het Arabisch, de taal van de islam, bestaat er niet zoiets als Eid al-Sukkar.

Eid mubarak said, behalve aan de NTR!