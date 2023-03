Achter de schermen bij Fox News

11 mrt. 2023 - 6:59

In een systeem waar je uiteindelijk maar uit 2 partijen kan kiezen, dan kies je op degene die het minst erge is of op degene als een vorm van protest of omdat als grap want je denkt dat die persoon toch niet wint of om wat voor reden dan ook. Niet iedere reden waarom iemand wel of niet op iemand stemt is logisch. Wij kunnen nooit 100 % zeker weten waarom mensen hun stem uitbrengen. En daarom ben ik blij met ons huidige multi-partij systeem. Meer keuze. Is het perfect, nee. Werkt het beter, nee. Maar er is in elk geval meer keuze. En dat is een goede zaak.