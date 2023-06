Accreditatiecircus hbo aanpakken wordt nog een vette kluif • Nieuws • 23-05-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

Panelleden doen in de Volkskrant een boekje open over de huidige gang van zaken. Opleidingen goedkeuren is ‘big business’

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) wil de toezicht op het hoger onderwijs verscherpen. Het accreditatiecircus blijkt in werkelijkheid nog erger te zijn dan het woord doet vermoeden. Het goedkeuren van hbo-opleidingen is een poppenkast. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die de misstanden op het hbo aan de kaak stelde gebruikt al jaren een goedkeuringssysteem dat verre van kritisch is. Geen wonder dat de misstanden bij Hogeschool in Holland pas veel later werden ontdekt.

Iedere zes jaar laat een onderwijsinstelling elke hbo-opleiding onder de loep nemen. Wanneer zij door de accreditatiekeuring komt, verwerft de opleiding het recht op overheidsfinanciering en het verstrekken van diploma’s.

De Volkskrant dook in het accreditatiecircus en vond enkele insiders bereid te vertellen waar het misgaat in de goedkeuring van hbo-opleidingen. De NVAO is de organisatie die opleidingen uiteindelijk hun accreditatie verleent, maar huurt commerciële bureaus in die het onderzoek uitvoeren. De gemiddelde visitatie wordt door de Algemene Rekenkamer begroot op 100 duizend euro. De bureaus krijgen van de NVAO tussen de 20- en 30 duizend euro voor zo’n ‘onafhankelijk onderzoek’, maar in werkelijkheid blijkt dit onderzoek een showproces.

Er gaan miljoenen om in dit schouwspel en het lever niets op. Pure arbeidsverschaffing en verspilling”, zegt een docente. “Maar is hou van mijn vak en wil absoluut niet dat onze opleiding straks door het slijk wordt gehaald.

Een oud-docent, opleidingsmanager en panellid: “Als er onterecht zesjes worden gegeven, komen visitatiecommissies daar echt niet achter. De afdeling kwaliteitsmanagement schrijft een mooi rapport, de commissie leest tussen de regels door. De beste toetsen worden neergelegd, alles is gescreend, geoefend en getraind, het is allemaal window-dressing. Ik was te kritisch, ik ben nooit meer gevraagd.

De onafhankelijke bureau gebruiken ‘onafhankelijke deskundigen’, die hun oordeel moeten geven over de opleiding. Maar bij de selectie aan deze poort gaat het vaak al mis. Wie te kritisch is, wordt niet gevraagd. Daarnaast worden de panelleden betaald om hun opleiding door de accreditatie te loodsen.

Een vakdocent die in panels heeft gezeten voor bureau Hobéon zegt: “Het systeem te veel gericht op het proces en niet de inhoud. Ik denk niet dat je het accreditatiecircus ook gezond krijgt. Maar het is een leuke bijverdienste.