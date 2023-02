Academische klimaatrebellen blokkeren met fietsen toegang tot privé-jets op Schiphol Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 292 keer bekeken • bewaren

Tien wetenschappers en academici van Scientist Rebellion hebben vandaag rond 10:00 in Amsterdam met fietsen de ingang van de privé-jet terminal op Schiphol Oost geblokkeerd, melden de actievoerders in een persverklaring. Sommigen ketenden zich vast aan de fietsen terwijl anderen spandoeken vasthielden met de tekst "Verbied privé-jets". Deze actie maakte deel uit van de internationaal gecoördineerde campagne Make Them Pay, met 19 andere acties in 12 landen, die rond dezelfde dag plaatsvonden. Tien academici werden door de politie gearresteerd. In de verklaring stellen de rebellen:

Privé-jets zijn het toppunt van klimaatonrechtvaardigheid en uitstootongelijkheid. Een privé-jet stoot 10 keer meer broeikasgassen uit dan een commercieel vliegtuig en 50 keer meer dan de trein. Een vlucht van vier uur in een privé-jet stoot evenveel uit als de gemiddelde Europese burger in een heel jaar. Bovendien produceert 1% van de wereldbevolking meer dan de helft van de totale luchtvaart emissies, terwijl 80% van de wereldbevolking nog nooit een voet aan boord van een vliegtuig heeft gezet. Ook in Nederland neemt het gebruik van privé-jets toe. Een derde van de privé-jet vluchten vanaf Schiphol is korter dan 250 kilometer. Parijs en Londen - beide perfect bereikbaar per trein - zijn de populairste bestemmingen..