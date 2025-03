Academicus Eva Illouz loopt Israëlische prestigieuze prijs mis wegens kritiek op oorlogsmisdaden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

De Frans-Israëlische sociologe Eva Illouz is uitgesloten van de prestigieuze Israëlprijs, de hoogste culturele onderscheiding van het land. Dat gebeurde nadat ze haar handtekening zetten onder een petitie waarin werd opgeroepen tot een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Gaza.

De 63-jarige Illouz was unaniem voorgedragen door de prijsjury, maar wordt nu door de extreemrechtse Israëlische regering beschuldigd van "vijandigheid jegens haar thuisland". Dat meldt France24. Onderwijsminister Yoav Kisch motiveerde de diskwalificatie met de stelling dat Illouz gedreven wordt door "anti-Israëlische sentimenten" en zei dat ze "valse beschuldigingen" had geuit richting het Israëlische leger.

Hoewel Illouz herhaaldelijk de aanvallen van 7 oktober 2023 heeft veroordeeld en Israëls verdedigingsrecht heeft ondersteund, steunde ze in 2021 samen met 180 andere intellectuelen een oproep aan het Internationale Strafhof (ICC) om een onderzoek in te stellen naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden. Onder de mede-ondertekenaars bevonden zich destijds ook tien eerdere winnaars van de Israëlprijs. Zij hamerden op het belang om onderzoek niet alleen over te laten aan de Israëlische overheid, zoals nu steeds gebeurt. Onderzoek waarvan de uitkomst vrijwel altijd is dat Israël niets verkeerds heeft gedaan.

Dat ze nu is uitgesloten van de prijs, wordt door critici van de regering gezien als onderdeel van een bredere trend van democratische uitholling van de staat Israël. De critici, waaronder Shai Lavi van het Van Leer Jerusalem Institute, noemen de uitsluiting "buitengewoon dom" en wijzen erop dat Illouz juist veel energie heeft gestoken in het bestrijden van antisemitisme en het verdedigen van Israël. Illouz zelf zegt de zaak te zien als "een klein radertje in een groter proces van de ontmanteling van de democratie"