Aboutaleb wordt voorzitter Jeugdzorg Nederland

“Hij volgt Ronnie van Diemen op, meldt de organisatie maandag. Bij zijn nieuwe werkgever wordt de Rotterdamse politicus met open armen ontvangen. “Hij is een zeer ervaren bestuurder met een groot hart voor jongeren”, zegt vice-voorzitter Marlies van Loon. "Zijn ervaring in zowel de landelijke als de gemeentelijke politiek sluit goed aan bij de uitdagingen waar we in de jeugdzorg voor staan."”

De 63-jarige Aboutaleb wijst op het belang van de jeugdzorg. “Alles wat we nu in deze gezinnen en jongeren investeren en elke jongere die we ‘winnen’ voor de samenleving voorkomt maatschappelijk kosten in de toekomst”, stelt hij. En: “Als burgemeester van Rotterdam heb ik van dichtbij gezien hoe belangrijk het is dat elke jongere de kans krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen. En hoe belangrijk het is om hen actief te betrekken bij het ontwikkelen van zorg en ondersteuning.”