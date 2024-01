Aboutaleb stopt dit jaar als burgemeester van Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb stopt in de loop van dit jaar als burgemeester van Rotterdam. Dat heeft hij dinsdagmiddag bekend gemaakt in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op het Rotterdamse stadhuis. Zo meldt RTV Rijnmond . Aboutaleb is sinds 2009 burgemeester van de stad.

Aboutaleb (PvdA) heeft gezegd dat hij afgelopen zomer al heeft gepraat met de Commissaris van de Koning om hem op de hoogte te stellen van het voorgenomen vertrek. Ook zei hij ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen stoppen. Dat hij niet direct opstapt is om de gemeenteraad van Rotterdam de tijd te geven een vervanger te vinden. Een burgemeesterstermijn duurt zes jaar, wat inhoudt dat Aboutaleb nog drie jaar in zijn huidige termijn te gaan had. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dinsdag dat het na ruim 15 jaar tijd is om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.