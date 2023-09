Aboutaleb neutraliseert vakkundig polarisatiepoging van Op1 tegen Extinction Rebellion

Een tweet van Extinction Rebellion (XR) die samenviel met de verschrikkelijke moordaanslagen in Rotterdam donderdag, wordt in klimaathatende kringen aangegrepen om de actiegroep in een slecht daglicht te plaatsen. De tweet in kwestie is een oproep om "nu door te pakken" en de snelweg A12 voor langere tijd te bezetten. Die tweet, zo zeggen de kwaadsprekers, valt uit te leggen als: de politie is nu massaal aanwezig in Rotterdam, dus maak daar gebruik van. Onzin natuurlijk, zo weet iedereen die een beetje gezond verstand gebruikt. Bij Op1 besloten presentatoren Sven Kockelman en Fidan Ekiz het er toch maar even over te hebben. Met uitzondering van een knikkende Caroline van der Plas kreeg hij van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en diens politiechef Westerbeke geen enkel begrip voor de insinuatie en werd de stemmingmakerij van WNL direct in de kiem gesmoord.