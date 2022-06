Aboutaleb hield vanwege verkiezingen rapport tegen over privacyschending bij lockdowncontroles

De AP wilde deze conclusie eind vorig jaar naar buiten brengen, om andere gemeenten te waarschuwen die hetzelfde van plan waren. Maar de politie gaf daar, na overleg met Aboutaleb, geen toestemming voor. Hierdoor moest de toezichthouder eerst een langdurig traject in, omdat wederhoor moest worden verkregen en de boetesom moest worden vastgesteld, waardoor het rapport nog altijd niet is vrijgegeven. Wel lekten de uitkomsten al uit via NRC . Het verhinderen van de vervroegde publicatie is politiek gemotiveerd, zegt Ben van Hoek, de toenmalig hoogste privacytoezichthouder van de politie. Volgens hem wilde Aboutaleb de publicatie van het onwelgevallige rapport „over de verkiezingen heen” tillen. De politietop zou hieraan gehoor hebben gegeven.

De bewering wordt onderbouwd door interne emalis die de krant heeft ingezien en een verslag van het driehoeksoverleg. Ook dat verslag is geheim gehouden. De politie erkent nu dat daarbij "een verkeerde afweging" is gemaakt. Aboutaleb heeft eerder ontkent dat hij het rapport heeft tegengehouden. Op de nieuwe onthullingen wilde hij geen commentaar geven,s schrijft NRC.

De auto's waren door de gemeente gehuurd om toezicht te houden tijdens het Songfestival. Omdat dat in 2020 niet doorging en de auto's dus stil stonden, liet de gemeente ze in april en mei door de stad rijden om te controleren op de coronamatregelen. Ze waren uitgerust met 360-graden-camera's die gezichten en nummerborden gedetailleerd in beeld brengen. Ze reden voornamelijk langs parken en pleinen. Op dat moment gold een verbod op groepen groter dan drie personen.Gemeenteambtenaren in de meldkamer van Stadstoezicht keken live mee met de beelden en konden besluiten of er boa's of politieagenten naar de gefilmde locaties moesten. De auto's hebben bij elkaar 75 meldingen doorgegeven van groepen die de regels overtraden.