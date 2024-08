Abnormale hitte op komst, waarschuwing voor mensen met kwetsbare gezondheid

Er is voor Nederland uitzonderlijke hitte op komst. Vooral in de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kan het kwik hoog oplopen. Het KNMI waarschuwt voor temperaturen tussen de 32 en 35 graden. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hier ernstige klachten door krijgen, zoals oververhitting en uitdroging. Maar, zo waarschuwt het weerinstituut: "Bij zware inspanning kan iedereen deze klachten krijgen."

De maximumtemperaturen elders in het land liggen maandag naar verwachting tussen de 28 en 32 graden. Dinsdag kan het in het oosten en zuiden nog zeer warm zijn, aldus het KNMI. "Al wordt het iets minder warm dan op maandag. Later op de dag koelt het wat af."