Abnormaal warm in Europa: deze week tropische temperaturen in Frankrijk

Het is deze maand ongekend warm voor oktober, stellen meteorologen. Zo kwam het kwik in Frankrijk deze week al boven de 30 graden uit: tropische temperaturen. In Biarritz werd het afgelopen week 31,4 graden. Ook in Nederland en België zijn de temperaturen abnormaal hoog. “Het is ’s nachts warmer dan het normaal overdag is”, zegt de Belgische weervrouw Jill Peeters tegen De Morgen.

Volgens haar is met name de aanhoudende warmte opmerkelijk. Af en toe een warme dag in oktober is niet zo gek, maar weken warm weer achter elkaar noemt ze wel “gestoord”. “We zien dat weerpatronen verstoord raken, waardoor het weer langer hetzelfde blijft. Het is eigenlijk al sinds 15 oktober abnormaal warm, en dit lijkt zo te zullen blijven tot begin november.”

De hoge temperaturen hangen samen met de klimaatcrisis, stelt Peeters. De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor de straalstroom, de snelle winden op zo’n 10 kilometer hoogte. “Temperatuurverschillen tussen de polen en de evenaar zijn de motor van de straalstroom”, legt Peeters uit in De Morgen. “Maar doordat de polen sneller opwarmen dan de rest van de planeet, sputtert deze motor, met als gevolg dat we langer hetzelfde weer krijgen.”

De lange periodes met hetzelfde weer zien we ook in de zomer. Bijvoorbeeld als het lang warm of droog blijft.