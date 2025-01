Slechte dag voor de tabaksindustrie: ABN AMRO stopt met tabak en sigarettenautomaat wordt verboden Actueel • 05-07-2017 • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

© cc foto: Bryan

Het is een slechte dag voor de tabaksindustrie. ABN AMRO stopt met investeren in de sectoren en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid maakte woensdagochtend bekend dat de sigarettenautomaat verboden zal worden.

ABN AMRO stopt met investeren in de tabaksindustrie en neemt ook geen klanten uit de sector meer aan. “De kernactiviteit van de tabaksindustrie is niet verenigbaar met de kernwaarde van de bank”, aldus de bank. “Het gaat om het principe”. De activiteiten zijn bij het financiële concern maar klein van omvang en omvatten slechts enkele ondernemers. Lopende contracten blijven staan, maar nieuwe deals komen er niet en bestaande contracten worden niet verlengd of uitgebreid.

De beslissing van ABN AMRO komt voort uit een samenwerking met de Nederlandse Hartstichting. Gisteren tekende de bank en de stichting een overeenkomst. De stichting wil niet langer werken met leveranciers en bedrijven die een relatie hebben met de tabaksindustrie. Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO zegt tegen Trouw: “Wij delen de ambitie van de Hartstichting om het aantal doden en ernstig zieken door roken terug te dringen.” De Hartstichting prijst de betrokkenheid van ABN AMRO en hevelt de helt van haar vermogen over naar de bank.

ABN AMRO is de eerste systeembank in Nederland die uit de tabakssector stapt. Ondanks dat de belangen van ABN AMRO in de tabaksindustrie niet groot zijn, kan de impact van de beslissing groot zijn. Er wordt gehoopt dat ander banken en beleggingsfondsen hun investeringen in de tabaksindustrie zullen heroverwegen. Al langere tijd wordt er druk uitgeoefend op het pensioenfonds ABP, dat meer dan een miljard euro belegt in de tabaksindustrie.

Staatssecretaris van Rijn maakte woensdagochtend bekend dat de sigarettenautomaat gaat verdwijnen Vanaf 2022 wordt het apparaat verboden in de horeca. Ook wil de staatssecretaris dat dat over vijf jaar alle sigaretten in winkels uit het zicht worden gestald. Alleen voor tabakszaken wordt een uitzondering gemaakt. Voor supermarkten geldt het uitstalverbod al vanaf 2020.