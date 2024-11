Abdulhaq Mahamadou wordt nieuwe Moslim des Vaderlands Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 254 keer bekeken • bewaren

foto: flickr/lexnger

De Dordtse snackbarhouder Abdulhaq Mahamadou is per 1 januari 2025 de Moslim des Vaderlands. Het wordt zijn taak om namens de complete islamitische gemeenschap in Nederland excuses aan te bieden zodra een geloofsgenoot zich misdraagt.

Als uitbater van een dönerzaak in de Dordtse wijk Krispijn heeft Abdulhaq Mahamadou ruim twintig jaar ervaring met Nederlanders die zeggen waarop het staat. “Zo onderhand ken ik echt alle varianten op ‘Ik wil graag een kapsalon met extra saus en dat je opdondert naar je eigen land’. Je krijgt een zekere bedrevenheid in het distantiëren. Een ondernemer als ik zet zijn verbolgenheid snel opzij. Dat is beter voor de omzet. Ik denk dat de jury mij heeft uitgekozen om mijn onverstoorbaarheid en incasseringsvermogen. Dat heb je wel nodig in deze rol.”

Mahamadou ziet er niet tegen op om voor ieder wissewasje spijt te betuigen. Sterker nog, hij stelt er eer in om zoveel mogelijk spijtbetuigingen te lanceren: “Ik mik op zeker duizend sorry’s per jaar. Als ik mijn werk goed doe, scheelt dat tientallen burgemeesters veel tijd. Dan hoeven ze immers niet telkens imams bijeen te roepen voor een verklaring, wanneer een verwarde man met een Arabische naam iets misdaan heeft. Ik lever de excuses gewoon uit voorraad, desgevraagd met extra saus.”

Samenwerking

In zijn rol is Mahamadou de opvolger van Trouw-columniste Emine Uğur, die zich profileerde door haar consequente weigering pardon te zeggen voor dingen waar ze niks mee te maken had. Het leverde haar regelmatig conflicten op met Telegraaf-collega Wierd Duk: “Emine nam een loopje met haar opdracht. Iedereen kon zien dat ze een hoofddoek droeg en dus medeverantwoordelijk was voor alle misdragingen van moslims wereldwijd, maar excuses? Ho maar. En waarom worden mij eigenlijk woorden in de mond gelegd op deze kutsite, nota bene door een mislukte antisemitische satiricus? Ik eis NU een rectificatie. Waar gaat het met dit land naartoe?!”

Mahamadou belooft zijn rol ruimer op te vatten: “Er zijn bijvoorbeeld nogal wat seculiere Turken. Die zijn geen moslim, maar voor veel Nederlanders voelen ze wel als moslim. Het is belangrijk om dat te onderkennen. Dus als bijvoorbeeld Fidan Ekiz op televisie iets zegt waar mensen over vallen, dan bied ik gewoon onze welgemeende excuses aan. Daar ga ik niet moeilijk over doen.”

Binnenkort volgt ook de bekendmaking van de Christen des Vaderlands en de Jood des Vaderlands. Zij krijgen de verantwoordelijkheid zich te verontschuldigen voor respectievelijk uitspraken van de paus en oorlogsmisdaden van de Israelische regering. Mahamadou kijkt uit naar de samenwerking: “We zouden bijvoorbeeld samen een nederige verklaring kunnen uitbrengen over de bejegening van homo’s. Het is mijn vaste overtuiging dat de wereld er een stuk mooier uitziet wanneer we elkaar voortdurend excuses aanbieden in plaats van uitschelden en bevechten.”

Eerder verschenen op christianjongeneel.nl