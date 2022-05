Aartsvijand Poetin: Mark Rutte verkoos Russisch gas en geld boven nabestaanden MH17

Een van de meest gezochte mannen van Rusland, Poetins aartsvijand Bill Browder, heeft geen goed woord over voor premier Mark Rutte. Dat blijkt uit een interview in het tv-programma Buitenhof zondag. Rutte zou na de aanslag op vlucht MH17 verregaande sancties hebben geblokkeerd, uit vrees Russisch gas en geld mis te lopen.

Het gaat om de zogeheten Magnitsky Act, vernoemd naar een in gevangenschap gestorven Russische klokkenluider die nauw samenwerkte met investeerder Browder. Die laatste lobbyde uitvoerig voor een wet die toestond zware sancties op te leggen aan Russische oligarchen die zich schuldig maakten aan mensenrechtenschendingen. De wet werd in de VS in 2012 aangenomen door toenmalig president Barack Obama.