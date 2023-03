Aarde warmt bijna een graad op als we zo blijven eten als nu

De wereldwijde voedselconsumptie levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatcrisis. Als ons dieet zo blijft als het nu is, dan zal dat leiden tot bijna een graad opwarming in 2100, schrijven onderzoekers in Nature. In de praktijk zal de wereldwijde temperatuurstijging aan het eind van deze eeuw nog een stuk hoger uitvallen, omdat er ook tal van andere broeikasgasbronnen zijn, zoals het verkeer en de industrie.