Aarde stevent af op opwarming met 2,8 graden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 272 keer bekeken • bewaren

De wereld is op weg naar een opwarming van 2,8 graden. Die waarschuwing geeft het milieubureau van de Verenigde Naties UNEP in een nieuw rapport. Tien jaar geleden werd in Parijs nog afgesproken om de opwarming te beperken tot 1,5 tot 2 graden ten opzichte van de pre-industriële temperaturen.

NRC bericht: “De klimaatplannen van landen heb tot dusver „nauwelijks vooruitgang geboekt”, staat in het rapport. Zelfs als alle klimaatplannen worden uitgevoerd, warmt de wereld tot het einde van de eeuw nog met 2,3 tot 2,5 graden op, is de verwachting. (…) In 2024 bedroeg de uitstoot volgens het rapport 57,7 miljard ton CO2, een toename van 2,3 procent ten opzichte van 2023.”

Hoewel de doelstellingen niet worden gehaald, zijn er ook lichtpuntjes. Zo neemt het gebruik van hernieuwbare energie flink toe. Zonne- en windenergie wint snel aan populariteit, onder meer omdat deze vormen van energieopwekking goedkoper zijn geworden. China, dat fors in hernieuwbare energie investeert, zal binnen afzienbare termijn een uitstootpiek bereiken, waarna de emissies van broeikasgassen van het land naar verwachting zullen afnemen.

Tegenslagen zijn er ook, schrijft de NOS. “[E]en flink deel van de impact wordt tenietgedaan doordat de Verenigde Staten juist meer gaan uitstoten. In januari stapte de net aangetreden president Donald Trump uit het klimaatverdrag van Parijs. Het is duidelijk dat zijn land de komende jaren vrijwel niets gaat doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”