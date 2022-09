Aarde nadert vijf kantelpunten in de klimaatcrisis, met rampzalige gevolgen

Door de opwarming van de Aarde met 1,1 graden Celsius, waar nu al sprake van is, zijn er mogelijk al een aantal processen in gang gezet die het punt van onomkeerbaarheid bereikt hebben. Die vijf kantelpunten zijn onder meer het smelten van de ijskap op Groenland, met een forse stijging van de zeespiegel tot gevolg. Het ineenstorten van een belangrijke hoofdstroom in het noorden van de Atlantische Oceaan, die de regenval verstoort waar miljarden mensen afhankelijk van zijn voor hun voedselvoorziening. Het versneld smelten van de permafrost waardoor broeikasgas vrijkomt.

Als de Aarde opwarmt met 1,5 graden dan verandert de kans dat dergelijke kantelpunten bereikt worden van mogelijk naar waarschijnlijk. De wetenschappers benadrukken dat ze niet willen beweren dat daarmee alles verloren is. Maar hoe meer inspanningen er nu verricht worden om het klimaat te redden, hoe minder groot de schade later.

Een van de onderzoekers verklaart: "Ons nieuwe werk geeft overtuigend bewijs dat de de wereld de uitstoot van CO2 radicaal versneld moet terugdringen. Om dat te bereiken moeten we positieve sociale kantelpunten in gang zetten."

The Guardian bericht over het onrustbarende onderzoek dat is gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Science.