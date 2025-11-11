Aarde gaat verder opwarmen door run op airco's Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 232 keer bekeken • bewaren

Het lijkt een scène rechtstreeks uit Idiocracy, de bijna 20 jaar oude cult-klassieker over een wereld die ten onder gaat aan domheid, maar het is helaas de realiteit. De planeet warmt steeds verder op doordat de mens op duizelingwekkende schaal fossiele brandstoffen verstookt, dat nieuws zal je de laatste jaren niet ontgaan zijn. Die stijgende temperatuur, die vooral in steden hard toeslaat, leidt tot een enorme toename van airco's. Als de huidige trend zich doorzet zijn er over 25 jaar drie keer zoveel van die energieverslindende koelapparaten en -installaties. De stijging in energieverbruik daardoor kan tot miljarden tonnen extra broeikasgassen leiden, waarschuwt de VN, op basis van de studie 'Global Cooling Watch 2025'.

Volgens het Zwitserse bedrijf ClimeWorks gaan er tussen vandaag en 2050 3 miljard aircotoestellen worden verkocht over de hele wereld. UNEP waarschuwt ervoor dat er ook heel wat slecht presterende en vervuilende airco-apparaten zullen bijkomen. De verwachting is dat de uitstoot van broeikasgassen door aircosystemen daardoor bijna zal verdubbelen in 2050, tegenover 2022. Terwijl de jaarlijkse uitstoot (door lekken en het energieverbruik zelf) in 2022 zowat 4,1 miljard ton CO2-equivalent bedroeg, zou dat tegen 2050 kunnen oplopen tot 7,2 miljard ton. Dat zou zowat een zevende zijn van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot, als je de broeikasgassen van de voorbije jaren bekijkt - en als er geen actie wordt ondernomen.

Het rapport stelt dat die ramp bovenop de ramp voorkomen kan worden door gebruik te maken van andere manieren van koelen. Gedacht moet worden aan zaken als zonwering, betere isolatie en vergroening van de omgeving. Ook traditionele ventilatoren zijn een betere oplossing. Bijkomend voordeel van de alternatieve methodes is dat ze veel goedkoper zijn. Toepassing kan een besparing van zo'n 17.000 miljard dollar opleveren.

Dat klinkt allemaal erg logisch maar helaas is logica een middel waar het nogal aan schort bij de klimaatcrisis. Het was logisch geweest als er 50 jaar geleden al maatregelen waren genomen, nadat wetenschappers waarschuwden. De extreem winstgevende fossiele industrie weet daar steeds een stokje voor te steken.