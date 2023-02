Aardbeving eist al meer dan twintigduizend slachtoffers in Turkije, Koerdistan en Syrië

Het aantal doden in Turkije, Koerdistan en Syrië na de zware aardbevingen van maandag is gestegen tot meer dan 20.000. Aan de Turkse kant van de grens zijn volgens de laatste tellingen van de autoriteiten en hulpverleners al zeker 17.134 mensen omgekomen, aan de Syrische kant 3.317.

In de Turkse stad Diyarbakir, in het noordoosten van het getroffen gebied, werd vanmorgen bijvoorbeeld een 8-jarige jongen gered die al sinds maandagochtend onder het puin lag. In de aangrenzende provincie Adiyaman slaagden reddingswerkers erin om baby van zes maanden levend onder ingestorte gebouwdelen vandaan te halen.