Aardbeienoogst in gevaar door gebrek aan arbeidsmigranten

29 mrt. 2020 - 12:34

Het merkwaardigste vind ik dat er politieke groeperingen zijn die van mening zijn dat we de grenzen moeten sluiten, of dat we uit de EU moeten stappen en nu heel enthousiast roepen dat de mensen zich moeten realiseren hoe belangrijk de voedselvoorziening is, maar nog altijd niet in de gaten hebben dat we werknemers importeren om aardbeien te exporteren. "Doublethink is a process of indoctrination whereby the subject is expected to accept as true that which is clearly false, or to simultaneously accept two mutually contradictory beliefs as correct, often in contravention to one's own memories or sense of reality." - https://en.wikipedia.org/wiki/Doublethink

