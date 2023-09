‘Aanzuigende werking’ menselijk asielbeleid blijkt rechtse mythe

5 sep. 2023 - 8:50

Dat veel van die VVD-asiel-bangmakerij onzin is wisten we natuurlijk allang. En ik twijfel niet aan die bevindingen. Tuurlijk zijn migranten eerst opzoek naar veiligheid of familie en daarna pas de verzorgingsstaat. Maar even met de benen op de grond. Dit onderzoek is wel grotendeels een kwalitatief en anekdotisch. Een literatuurstudie ook. De conclusie in de media dat 'de wetenschap bewijst: er is geen aanzuigende werking' is veel te hyperbolisch en binair in relatie tot wat daadwerkelijk is onderzocht. Wat er bijvoorbeeld ook in het onderzoek staat " (...) De meeste invloed lijken de mate van kans op toekenning van een asielaanvraag". Is dat geen aanzuigende factor? De grote boze olifant in de kamer is hier natuurlijk Denemarken. Een vergelijkbaar land, om de hoek, waar de asielstroom vrijwel helemaal opgedroogd is door heel hard (en volgens sommigen asociaal) asielbeleid. Als we het daadwerkelijk empirisch zouden onderzoeken, zou dat dan anders zijn in Nederland?