Aanwezigen COP27 krijgen van Egypte geen toegang tot websites met kritiek op schending mensenrechten

Activisten die in toeristenoord Sharm-el-Sheikh zijn, merken op dat er zoveel websites niet toegankelijk zijn, dat het lastig is om hun werk te doen. Waarnemers en ook deelnemers aan de COP27 zeggen dat de Egyptische overheid al te kritische sites expres ontoegankelijk heeft gemaakt, om er zo voor te zorgen dat het zo min mogelijk over de mensenrechtenschendingen van het land zelf gaat.

Egypte zet alles op alles om te voorkomen dat de mensenrechtenschendingen de klimaattop overschaduwen. Eerder al constateerde Amnesty International dat er in de twee weken voorafgaand aan de COP27 honderden activisten zijn opgepakt wegens het oproepen tot demonstraties rond de klimaatconferentie. Rond Sharm-el-Sheikh is een grote politiemacht op de been gebracht die het activisten verhindert om het toeristenoord te betreden. Adam Coogle van Human Rights Watch waarschuwde activisten dat iedereen die toch probeert te demonstreren groot risico loopt te worden opgepakt en zonder eerlijk proces te worden berecht. Ook zei hij dat de kans groot is dat arrestanten worden gemarteld: "Marteling is wijdverbreid in Egyptische gevangenissen, vooral voor politieke activisten."