Aanvaring tussen Chinese en Filipijnse schepen bij confrontatie in Zuid-Chinese Zee

Ondertussen sluimert er aan de andere kant van de wereld nog een nieuw militair conflict. Sandy Cay is een kleine zandbank in de Zuid-Chinese Zee die inzet is van oplopende spanningen tussen China en de Filipijnen. Zondag leidde het tot een nieuwe confrontatie waarover beide partijen uiteenlopende verhalen vertellen. Volgens China drong een schip van de Filipijnse kustwacht de territoriale wateren binnen, volgens de bemanning van het aangevallen schip dat de beelden maakte was het juist China dat de confrontatie zocht. Het Chinese waterkanon veroorzaakte lichte schade.