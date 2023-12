Aanval op de publieke omroep zal zo'n vaart niet lopen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

De omroep is al jaren een speelbal van de Haagse politiek. Vooral omdat de publieke omroep uit de rijksbegroting wordt gefinancierd. Hoe er gespeeld wordt heb ik jarenlang vanuit de kritische denktank APO, wat staat voor Andere Publieke Omroep, met verbazing gevolgd.

De chaos rond de talkshows die via de NPO worden uitgezonden heeft ook alles te maken met de angst van de omroepbonzen voor de verkiezingsplannen van de conservatieve partijen in de richting van het publieke bestel. Al zullen de baasjes en voorlichters in Hillywood dat natuurlijk in alle toonaarden ontkennen.

De PVV van winnaar Wilders heeft zoals bekend al jaren een hekel aan de publieke omroep, terwijl ook geredeneerd wordt dat hij zijn overwinning juist voor een belangrijk deel te danken heeft aan de grote aandacht die de traditionele omroepen aan de recente verkiezingen geschonken hebben.

De PVV wil de NPO in zijn geheel afschaffen, de VVD pleit voor sterke bezuinigingen en van NSC van Omtzigt mag er 1 net verdwijnen. Stuk voor stuk zijn dat hele herkenbare en weinig doordachte voorstellen, die vooral inspelen op onderbuikgevoelens van de verschillende achterbannen.

Het zou me niet verbazen als de auteurs van die plannen hun ideeën ontlenen aan de rapporten die de APO heeft uitgebracht als reactie op een periode waarin de politiek op tal van beleidsterreinen drastisch moest bezuinigen. In die tijd stelden wij kort samengevat, maar goed beargumenteerd en onderbouwd, voor om de publieke omroep terug te laten keren tot de kerntaken informatie, cultuur en educatie via twee in plaats van drie netten; de verzuiling af te bouwen en de STER-reclame op te doeken.

Hoe makkelijk is het om daar wat krenten uit te pikken.

Voor die regelmatige terugkerende bedreigingen van de ‘staatsomroep’ in Hilversum ben ik niet zo bang. Punt 1 omdat een goed functionerende parlementaire democratie niet zonder een onafhankelijke journalistieke bejegening kan. Slimme politici zien daar het belang van in.

Maar misschien minstens zo belangrijk is het feit dat pers en politiek als het ware tot elkaar veroordeeld zijn. Den Haag financiert de NPO en mede in ruil daarvoor treden de politici in de publiciteit, die een voorwaarde is om te kunnen worden herverkozen. Maar het gaat nog verder. Het nog altijd enigszins verzuilde Hilversum is een ideaal ‘afvoerputje’ voor afgedankte politici. Zowel financieel als om het voortbestaan van de omroepen te waarborgen. Zo kreeg de VARA ooit PvdA'er Marcel van Dam, WNL VVD'er Loek Hermans en de KRO CDA'er Gerrit Braks. Hilversum is één grote banencarrousel voor politici. Als Ongehoord Nederland Martin Bosma van de PVV het voorzitterschap in het vooruitzicht stelt, zal het gemopper op de omroep ongetwijfeld verder afnemen.

Ondertussen wachten wij gespannen op een goede nieuwe mediawetgeving en een daarbij passend doordacht nieuw mediabeleid.

Terug naar de talkshowchaos, die volgens mij vooral een gevolg is van falend beleid van de NPO-managers en het jagen op kijkcijfers waar de NPO ten onrechte een te groot accent op legt. Al zal ook dat natuurlijk in alle toonaarden ontkend worden.

Aangezien Eva Jinek kinderen heeft en scoort moet zij dagelijks naar de vooravond. Het is allemaal nogal bizar voor woorden.

Waar ik naar verlang is een bekwame hoofdredacteur aan de top van de NPO, die begint met de inhoud en het ontwikkelen van creatieve ideeën, daar vervolgens de poppetjes bij zoekt, snapt aan welke eisen een ideale publieke omroep moet voldoen, maar het domme gevecht om de kijkcijfers overlaat aan de commerciële omroepen. Aan de mannen met de lange lullen van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp en de grappen over de leeftijd en buikomvang van bepaalde linkse politici.