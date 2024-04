Aantal rechtsextremisten dat baan zoekt bij Defensie vorig jaar toegenomen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 214 keer bekeken • bewaren

Het aantal rechtsextremisten dat solliciteert op functies bij Defensie, is toegenomen. Dat staat in het donderdag verschenen jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De dienst is verantwoordelijk voor de screening van defensiepersoneel.

In het verslag staat dat bij een deel van de sollicitanten overduidelijk bewijs is van actief rechtsextremisme, in andere gevallen gaat het eerder om “meeloopgedrag” of “ernstige normvervaging”. Vorig jaar nam de MIVD maatregelen tegen defensiemedewerkers die beïnvloedbaar waren door extremisten: “Dit levert een dreiging op voor de krijgsmacht, de rechtsstaat en de democratische rechtsorde.”

In het jaarverslag constateert de MIVD ook dat er een grote dreiging uitgaat van Rusland, China en Iran. Volgens de veiligheidsdienst is Nederland “een aantrekkelijk doelwit, onder meer omdat het een belangrijk militair knooppunt is.” Daarnaast liggen er in de Noordzee veel dataknooppunten die gevoelig zijn voor sabotage. Vorig jaar werd in Nederlandse wateren een Russisch spionageschip ontdekt dat sabotage aan het voorbereiden was. Dat schip werd door de marine gedwongen tot vertrek.