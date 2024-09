Aantal orkanen dit jaar veel lager dan verwacht en dat is geen goed nieuws

Er beuken dit jaar veel minder verwoestende orkanen in op de Cariben en de Verenigde Staten dan gebruikelijk. Dat lijkt goed nieuws maar het is eigenlijk nogal verontrustend. Het gebrek aan orkanen wordt veroorzaakt door een onverwachte verandering van de weerpatronen boven de Sahara, legt meteoroloog Eric Sorensen uit. Dat heeft niet alleen rampzalige gevolgen voor het betreffende gebied, het is ook het zoveelste bewijs dat het klimaatsysteem ernstig ontregeld aan het raken is.