Aantal neerstortende satellieten stijgt tot meer dan 20 per dag en niemand weet wat te doen

Er worden tienduizenden satellieten in een baan om de aarde gebracht. Vrijwel iedere dag wordt er een raket gelanceerd met nieuwe kunstmanen. In het geval van bijvoorbeeld Starlink va Elon Musk gaat dat om meer dan duizend satellieten die tegelijk de ruimte in gaan.

Die satellieten hebben een levensduur van vijf jaar en vallen dan terug op aarde. Het is de bedoeling dat ze tijdens hun val in de atmosfeer verbranden maar dat is niet altijd het geval. Forse brokken slaan in op aarde. Volgens deskundigen is het slechts een kwestie van tijd voordat er doden vallen. Een waarschuwingssysteem is er niet.