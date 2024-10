Migratiecrisis? Aantal migranten zonder verblijfsvergunning afgenomen in Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 297 keer bekeken • bewaren

Je zou het misschien niet denken als je naar Geert Wilders en al zijn papegaaien luistert, maar het aantal migranten die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, is afgenomen. Dat blijkt uit een internationale studie naar irreguliere migratie in Europa. Hoewel er in veel landen veel stampij gemaakt wordt over ongedocumenteerde immigranten, blijkt dat er sinds 2008 qua aantallen nauwelijks iets is veranderd, schrijft The Guardian.

Volgens de onderzoekers woonden er in de periode 2016-2023 tussen de 2,6 en 3,2 miljoen irreguliere migranten in de 12 onderzochte Europese landen. Het gaat daarbij om mensen zonder enkele status, maar bijvoorbeeld ook om slachtoffers van mensenhandel die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben of om EU-burgers die geen recht hebben op een permanent verblijf omdat ze onvoldoende verdienen. In totaal gaat het om minder dan 1 procent van de totale bevolking.

De onderzoekers schatten dat het aantal irreguliere migranten in Nederland nu tussen de 23.000 en 58.000 bedraagt – maximaal 3 promille van het aantal inwoners. In 2008 werd het aantal irreguliere migranten in Nederland nog geschat op 62.000 tot 131.000. Alleen in Polen en Finland zijn er nu minder ongedocumenteerde migranten.

De cijfers plaatsen de spookverhalen over een migratiecrisis in perspectief. “De ‘migratiecrisis’ is gecreëerd door falende regeringen en politieke leiders”, concludeert Louise Calvey, directeur van Asylum Matters, in The Guardian.