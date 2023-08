Aantal deportaties van afgewezen asielzoekers neemt fors toe in Duitsland

In het eerste half jaar is het aantal deportaties met meer dan een kwart toegenomen, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door de linkse oppositiepartij Die Linke en werden gepubliceerd in de Neue Osnabrücker Zeitung. Er werden in die periode 7861 mensen het land uitgezet, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2022. Het gaat vooral om volwassen mannen. Onder de gedeporteeerden waren 1664 vrouwen en 1375 minderjarigen. Daarnaast verlieten zo'n 7200 mensen vrijwillig het land en ontvingen daarvoor financiële steun van de lokale of nationale overheid.