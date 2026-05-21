Aantal aangiften tegen extremist Markuszower opgelopen tot twintig, meer in aantocht

Er zijn inmiddels twintig aangiftes binnengekomen tegen het extreemrechtse Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (ex-PVV) om zijn geweldsfantasieën over Palestijnse asielzoekers. Dat meldt ANP op basis van gevens van politie en het Openbaar Ministerie (OM). Die spreken de verwachting uit dat dit aantal de komende dagen verder oploopt "omdat diverse personen al een afspraak bij de politie hebben gemaakt om aangifte te doen".

De aangiftes van personen en organisaties betreffen onder meer opruiing en het aanzetten tot geweld. Ook zijn bij de politie in de zaak zeker tweehonderd meldingen binnengekomen. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes bekijken en beoordelen of er voldoende verdenking is van een strafbaar feit om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Markuszower liep vorige week leeg voor de camera van Left Laser en zei dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus Markuszower die zich vaker groot fan betuigt van de door Israël gepleegde genocide op de Palestijnen.

Eerder al zei strafrechtadvocaat Gerard Spong dat een aangifte tegen Markuszower grote kans van slagen heeft:

"Ik denk dat vervolging zeer haalbaar is", zegt Spong desgevraagd. "De uitspraken zijn niet alleen vrij pittig. Ik constateer dat de uitspraak voldoet aan de delictsomschrijving opruiing. Dat is het oproepen tot geweld tegen anderen. Dat is een strafbaar feit", zegt Spong.

"Het is ook uitlokking van mishandeling. Dat zijn twee strafbare feiten", zegt de bekende strafadvocaat tegen RTL Nieuws.

Parlementariërs hebben een grote mate van vrijheid als het gaat om hun uitspraken, maar dan alleen wanneer deze worden gedaan binnen de kaders van een officieel debat. Dat was nu niet het geval. Ook gaat volgens Spong de vrijheid van meningsuiting niet op in het geval van Markuszowers geweldsoproep: "Dat recht is niet onbeperkt. Politici hebben volgens het Europees Hof voor de rechten van de mens zelfs een bijzondere verantwoordelijkheid dat hun uitlatingen niet tot gewelddadige handelingen moeten leiden."