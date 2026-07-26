Aanslag op Pride in Berlijn, 1 dode en minstens 16 gewonden, politie jaagt op islamistische extremist

In Berlijn is een terroristische aanslag gepleegd op de door honderdduizenden deelnemers bezochte Pride in Berlijn, die daar Christopher Street Day heet. Een vrouw kwam om het leven en 16 anderen raakten gewond. Een nog voortvluchtige man reed met een bestelbus in op de menigte. Hij zou ook gewapend geweest zijn. De politie jaagt op de vermoedelijke dader, een 21-jarige islamistiche extremist die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij maakt volgens de politie deel uit van een extremistisch milieu in Berlijn.

Een ooggetuige vertelde persbureau AFP dat een voertuig met hoge snelheid vanuit de Lennéstrasse het Tiergartenpark inreed en daarbij meerdere mensen aanreed. (...) Volgens een politiewoordvoerder reed de bestuurder meerdere mensen aan of overreed ze voordat hij tegen een boom botste. Minstens 17 mensen raakten ernstig gewond, sommigen kritiek – een vrouw was zo zwaargewond dat ze overleed. Drie mensen liepen levensbedreigende verwondingen op en acht raakten ernstig gewond. Een ooggetuige vertelde persbureau AFP dat een voertuig met hoge snelheid vanuit de Lennéstrasse het Tiergartenpark inreed en daarbij meerdere mensen aanreed. Het Tiergartenpark is de groene long van Berlijn, een groot park dat al lange tijd een ontmoetingsplaats is voor de LGBTQ+-gemeenschap. De Christopher Street Day (CSD)-demonstratie trok door de stad naar de beroemde Siegessäule (Overwinningskolom). Popster Sarah Connor zou die avond optreden tijdens de afsluitende demonstratie bij de Brandenburger Tor; kort daarna werd het gebied vanwege de situatie ontruimd.