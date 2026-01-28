Aanslag op linkse uitgeverij: mes in de deur, projectiel door het raam Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 443 keer bekeken Bewaren

De progressieve Belgische uitgeverij EPO is deze week het doelwit geweest van een aanslag. Onbekenden (lees: hoogstwaarschijnlijk extreemrechtse radicalen met een hekel aan de vrijheid van meningsuiting) gooiden ’s nachts een projectiel met vloeistof door het raam, staken een mes in de deur en lieten op de muur een tekst achter: ‘Last warning’. Dat meldt EPO zelf op Facebook. De uitgever heeft al langer te maken met een extreemrechtse lastercampagne.

“We hopen dat het politieonderzoek snel duidelijkheid over de daders brengt. Wij zijn alleszins op onze hoede. Er waart een gure wind. Intimidatie van politieke tegenstanders lijkt steeds meer het nieuwe normaal. Vorig jaar noemde de Ninoofse cultuurschepen tot verbijstering van velen onze boeken al in één naam met werk dat pedofilie of geweld verheerlijkt. Maar de drempel om van verbale intimidatie naar fysieke bedreiging en vandalisme over te stappen lijkt steeds kleiner te worden.”

De laatste keer dat EPO met vergelijkbare intimidatie te maken kreeg, was in de jaren zeventig, kort na de oprichting. De uitgever geeft al een halve eeuw boeken uit over onderwerpen als sociale geschiedenis, ongelijkheid, feminisme, antiracisme, klimaat en dekolonisering.