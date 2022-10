Aanslag op gaybar in Slowakije, president wijst naar conservatieve oppositie voor het 'voeden van haat' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

In Slowakije zijn voor de deur van een homobar in Bratislava twee mannen doodgeschoten. De vermoedelijke schutter, een 19-jarige student, werd later dood aangetroffen. De Slowaakse president Zuzana Caputová noemt de aanslag ‘een haatmisdrijf tegen minderheden’ en zegt dat de homohaat in het land gevoed wordt door conservatieve politici.

Woensdagavond iets na 7 uur ’s avonds dook de schutter op bij de befaamde gaybar Tepláren, een van de weinige LHBTI-uitgaansgelegenheden in de stad. Behalve de twee mannen, werd ook de barvrouw geraakt. Zij raakte gewond. Een van de gedode mannen werkte ook in de bar. Volgens getuigen zou de dader zo’n tien kogels hebben afgevuurd en hing hij voor de aanslag al een poosje rond in de buurt van de bar.

Enkele uren voor de aanslag werd via een anoniem twitteraccount uit Slowakije een manifest van zestig pagina’s geplaatst waarin LHBTI’ers en joden een gevaar voor de samenleving werden genoemd. Na de aanslag werd vanaf hetzelfde account een bericht geplaatst waarin stond dat de twitteraar ‘geen spijt’ had. Even later, in het laatste bericht, nam de persoon afscheid. Of het om het account van de dader gaat is nog niet zeker.