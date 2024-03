Aanslag op concertzaal bij Moskou: ’zeker 40 doden en 100 gewonden’

Bij een aanslag op de Crocus City Hall, een populaire concertzaal aan de rand van Moskou, zijn vrijdag verscheidene mensen om het leven gekomen. In een video vanuit het complex is te zien dat ten minste vier mannen in camouflagekleding het vuur openen. Volgens berichten waren er vijf aanslagplegers. Volgens Russische media zijn er zeker veertig doden en honderd gewonden gevallen. Die aantallen kunnen nog verder oplopen.

Op beelden die op sociale media worden gedeeld, is te zien dat bezoekers een veilig heenkomen proberen te zoeken. Ook zijn er duidelijk schoten te horen. In verscheidene video’s zijn neergeschoten mensen in de lobby van het complex te zien. Er zijn ook beelden van rookwolken als gevolg van een explosie. Een flink deel van het gebouw staat in brand. Een flink aantal bezoekers zou nog vastzitten in het complex.