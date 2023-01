Aanslag op Chinees Nieuwjaar in Californië

Tijdens een aanslag op de viering van het Chinees Nieuwjaar zijn in Californië tien mensen vermoord. De schietpartij vond plaats in Monterey Park, net buiten Los Angeles. De schutter zou met een machinegeweer op twee locaties hebben geschoten. Monterey Park heeft een grote Aziatische gemeenschap, bij de nieuwjaarsviering waren enkele duizenden mensen aanwezig.

Veel is nog onbekend over de aanslag. Vooralsnog gaat de politie uit van een dader, een onbekende man. Ook over het motief is niets bekend. Volgens ooggetuigen had de schutter veel ammunitie bij zich hebben gehad waarmee hij zijn wapen voortdurend kon laden.