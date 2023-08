Aanpak ongelijkheid is heel lastig omdat vier kabinetten Rutte de belastingdienst uitgekleed hebben

De kloof tussen arm en rijk in Nederland groeit. Met gevolg dat onze samenleving steeds meer ontwricht raakt. Mede omdat er steeds meer werkende armen komen. In een tijd dat de schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten in steeds meer sectoren zichtbaar is.

Anders geformuleerd: de economische taart die in Nederland verdeeld kan worden is in sociaal en maatschappelijk opzicht niet evenwichtig verdeeld over de verschillende groepen van rechthebbenden. In een in de kern redelijk vrij gelaten liberale markteconomie. Met een overheid die terughoudend is in het wezenlijk ingrijpen met wettelijke maatregelen in dat onevenwichtige verdelingsproces. Vooral met een wettelijk minimumloon en een omvangrijk en complex belasting- en toeslagencircuit probeert de overheid de inkomensongelijkheid te beïnvloeden om de scherpste kantjes ervan af te halen.