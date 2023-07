Aanhangers van coupplegers in Niger bestormen Franse ambassade Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

Duizenden demonstranten die de coup in Niger steunen zijn zondag in de hoofdstad Niamey de straat op gegaan en hebben de Franse ambassade aangevallen. Dat meldt ANP. De militairen die vorige week een staatsgreep in het Sahelland pleegden, beschuldigen Frankrijk ervan gewapenderhand te willen ingrijpen.

Een aantal demonstranten zwaaide zondag in Niamey met Russische vlaggen. Ze gooiden ramen in van de Franse ambassade en staken een deur in brand, maar het lukte ze niet om voorbij de muren van het ambassadecomplex te komen.

De unie verwerpt die beschuldigingen van neokoloniale bemoeienis, aldus buitenlandchef Josep Borrell. Hij wijst erop dat de afgezette en gevangen Nigerese president Bazoum democratisch is gekozen. "Elke andere autoriteit dan de zijne kan niet worden erkend. Het is belangrijk dat de wil van het volk van Niger, zoals met de verkiezingen is uitgedrukt, wordt geëerbiedigd."

Niger werd in 1960 onafhankelijk. Voor die tijd zwaaide Frankrijk de scepter over het Afrikaanse land als een koloniale macht. Parijs heeft sinds de onafhankelijkheid een invloedrijke rol behouden. Frankrijk heeft momenteel ongeveer 1500 militairen die gezamenlijke operaties uitvoeren met plaatselijke troepen tegen islamistische extremisten.